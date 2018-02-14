14.02.2018 14:01

Харьковские таможенники рассказали о самых интересных тайниках контрабанды в 2017 году

Больше всего фантазии правонарушители проявили при перевозке через границу наркотических средств.



// ГФС

В январе 2017 года в пункте пропуска «Гоптовка» служебная собака Любомир обнаружили коноплю в буханке белого хлеба.



В том же месяце необычные конфеты провозили автобусом «Константиновка - Москва». Служебная собака Любомир сработал на одного из пассажиров, который перевозил 230 граммов «травки» в пакете в упаковках от конфет.



Еще одной интересной тайником для «травки» была утка. В феврале 2017-го утку, «фаршированную» 300 граммами марихуаны вез один из пассажиров автомобиля, следовавшего из Кривого Рога в Москву. И вновь сработала служебная собака таможенников Любомир.



В июне «киндер сюрприз» с сюрпризом провозили в пункте пропуска «Гоптовка». В ходе осмотра автомобиля на полу возле сиденья водителя в барсетке среди других вещей в контейнере из-под игрушки «киндер сюрприз» было обнаружено сверток фольги, в котором находилось 11 граммов каннабиса.



В августе почти 70 граммов марихуаны изобретательный пассажир авто скрыл в луке. При осмотре его дорожной сумки были обнаружены пакет с пятью луковицами, две из которых были склеены, а внутри находились пакетики с марихуаной.



В ноябре 2017-го три килограмма «травки» в качестве «веселого сувенира» везли в Москву через пункт пропуска «Гоптовка». В ходе таможенного контроля автомобиля служебная собака Арчи сработал на сумку в багажном отделении. Среди лакомств в сумке были обнаружены четыре коробки из-под печенья «Харьковский сувенир», наполненные наркотическим веществом.



Но не только наркотические вещества прятали граждане от таможенного контроля.



В марте 2017-го почти 2 килограмма золота обнаружили харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка». Гражданка Украины направлялась в качестве пассажирки одного из авто в Россию. После того, как в ходе проведения таможенного контроля в ее чемодане под подкладкой были обнаружены золотые изделия и золотой лом в большом количестве, гражданке было предложено предъявить вещи, находящиеся при ней. Женщина добровольно достала из нижнего белья несколько пакетов с золотом.



В том же месяце в пункте пропуска «Гоптовка» харьковскими таможенниками пресечена попытка незаконного вывоза почти 8 кг янтаря. 36-летний житель Донецкой области пытался вывезти «солнечные камни», скрыв его в конструктивных полостях своего авто.



В отношении всех правонарушителей Харьковской таможней ДФС были составлены протоколы о нарушении таможенных правил в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины.