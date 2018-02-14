На Харьковщине мужчина ограбил односельчанку в кафе

Полицейские установили лицо, причастное к краже. Им оказался 46-летний односельчанин потерпевшей.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, накануне в дежурную часть обратилась 40-летняя жительница пгт. Ковшаровка. Женщина рассказала о том, что у нее пропал мобильный телефон и деньги.
Правоохранители выяснили, что мужчина находился в одном из местных кафе, где отдыхала женщина. С ее столика он украл телефон, а из кармана куртки вытащил 400 гривен.
Мобильный телефон подозреваемый успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.
Похищенную вещь полицейские изъяли и вернули владелице.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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