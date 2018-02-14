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14.02.2018  17:36   

В Харьковском апелляционном суде искали взрывчатку

Информация о заминировании не подтвердилась.


В Харьковском апелляционном суде искали взрывчатку

Как сообщает отдел комммунакации ГУНП Харьковской области, эксперты осмотрели 6000 кв. метров территории, эвакуировали 190 людей. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Харьковского апелляционного хозяйственного суда поступило в отдел полиции 14 февраля в 14:47.

На данный момент принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  суд, заминирование, харьков, взрывчатка
 
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