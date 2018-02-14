В Харьковском апелляционном суде искали взрывчатку

Информация о заминировании не подтвердилась.
Как сообщает отдел комммунакации ГУНП Харьковской области, эксперты осмотрели 6000 кв. метров территории, эвакуировали 190 людей. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Харьковского апелляционного хозяйственного суда поступило в отдел полиции 14 февраля в 14:47.
На данный момент принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: