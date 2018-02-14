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14.02.2018  18:47   

На ХТЗ мужчина ограбил прохожего

На улице мужчина выхватил сумку у 50-летнего харьковчанина.


На ХТЗ мужчина ограбил прохожего

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в отдел полиции позвонил прохожий, который стал свидетелем этого события. Он сообщил, что на перекрестке улицы Мира и проспекта Архитектора Алешина незнакомец выхватил из рук мужчины сумку.

Через некоторое время полицейские задержали 48-летнего харьковчанина.

Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабеж, вор, харьков
 
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