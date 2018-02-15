15.02.2018 10:47

Мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа

ЧП произошло вечером 14 февраля на ХТЗ.



// Типичное ХТЗ

В Нацполиции сообщили, что в 19:17 у дома по улице Северина Потоцкого в Харькове было обнаружено тело 34-летнего жителя Харькова.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже.

При жизни состоял на учете как наркозависимый человек.

Тело погибшего направлено в морг.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.