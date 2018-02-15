Мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа

ЧП произошло вечером 14 февраля на ХТЗ.
В Нацполиции сообщили, что в 19:17 у дома по улице Северина Потоцкого в Харькове было обнаружено тело 34-летнего жителя Харькова.
Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже.
При жизни состоял на учете как наркозависимый человек.
Тело погибшего направлено в морг.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
ветер: