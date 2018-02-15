Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа
15.02.2018  10:47   

Мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа

ЧП произошло вечером 14 февраля на ХТЗ.


// Типичное ХТЗ

В Нацполиции сообщили, что в 19:17 у дома по улице Северина Потоцкого в Харькове было обнаружено тело 34-летнего жителя Харькова.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже.

При жизни состоял на учете как наркозависимый человек.

Тело погибшего направлено в морг.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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