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15.02.2018  11:17   

Под Харьковом – смертельное ДТП

Авария произошла утром 14 февраля.


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В Новомосковском районе, на 48-м киломерте автотрассы Харьков – Красноград – Перещепино произошло столкновение автомобилей Renault и Opel.

На месте происшествия от полученных травм скончалась 44-летнаяя водитель автомобиля Renault , сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Тэги:  дтп, харьков
 
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