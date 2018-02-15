15.02.2018 11:17

Под Харьковом – смертельное ДТП

Авария произошла утром 14 февраля.



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В Новомосковском районе, на 48-м киломерте автотрассы Харьков – Красноград – Перещепино произошло столкновение автомобилей Renault и Opel.

На месте происшествия от полученных травм скончалась 44-летнаяя водитель автомобиля Renault , сообщили в оперативной сводке ХОГА.