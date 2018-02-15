Девушка воткнула нож в бывшего парня

Поножовщина произошла в одном из общежитий Индустриального района.
Оттуда в больницу доставили 20-летнего парня с ножевым ранением грудной клетки.
О произошедшем медики сообщили полицию.
В совершении преступления полицейские разоблачили 19-летнюю харьковчанку.
Установлено, что бывшая сожительница ударила его ножом в ходе ссоры. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Девушке сообщено о подозрении в совершении преступления.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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