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15.02.2018  12:01   

Девушка воткнула нож в бывшего парня

Поножовщина произошла в одном из общежитий Индустриального района.


// Нацполиция

Оттуда в больницу доставили 20-летнего парня с ножевым ранением грудной клетки.

О произошедшем медики сообщили  полицию.

В совершении преступления полицейские разоблачили 19-летнюю харьковчанку.

Установлено, что бывшая сожительница ударила его ножом в ходе ссоры. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Девушке сообщено о подозрении в совершении преступления.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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