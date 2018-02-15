15.02.2018 12:01

Девушка воткнула нож в бывшего парня

Поножовщина произошла в одном из общежитий Индустриального района.



// Нацполиция

Оттуда в больницу доставили 20-летнего парня с ножевым ранением грудной клетки.

О произошедшем медики сообщили полицию.



В совершении преступления полицейские разоблачили 19-летнюю харьковчанку.



Установлено, что бывшая сожительница ударила его ножом в ходе ссоры. Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Девушке сообщено о подозрении в совершении преступления.