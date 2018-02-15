15.02.2018 12:28

Пенсионера обокрал названный внук

17-летний парень украл из квартиры деньги и вещи.



// Нацполиция

В полицию обратился 66-летний житель Балаклейского района. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали деньги в сумме 450 гривен и личные вещи.



Участковые установили, что к краже причастен 17-летний житель села Вербовка. Парень иногда гостил у пострадавшего. Семья подростка неблагополучная. Родители постоянно пьянствуют, поэтому он не раз уходил из дома. Зная о сложных отношениях в семье парня, пенсионер привязался к нему и относился как к родному внуку.



Несовершеннолетний пришел в квартиру пенсионера, когда того не было дома, украл деньги и личные вещи. Краденое продал, а деньги потратил на собственные нужды.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас парню сообщено о подозрении.