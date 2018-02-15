Под Харьковом рецидивист с ножом ворвался в дом пенсионерки

Полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение.
Днем 14 февраля в полицию Лозовой обратилась 63-летняя женщина.
Она сообщила, что вечером, открыв дверь отмычкой, в ее дом проник неизвестный мужчина.
Угрожая ножом, злоумышленник забрал велосипед, телевизор и металлические изделия.
В совершении указанного правонарушения правоохранители разоблачили безработного, ранее судимого 35-летнего жителя города Лозовая. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму около 1500 гривен.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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