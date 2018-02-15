15.02.2018 13:32

Под Харьковом рецидивист с ножом ворвался в дом пенсионерки

Полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение.



// Нацполиция

Днем 14 февраля в полицию Лозовой обратилась 63-летняя женщина.

Она сообщила, что вечером, открыв дверь отмычкой, в ее дом проник неизвестный мужчина.

Угрожая ножом, злоумышленник забрал велосипед, телевизор и металлические изделия.



В совершении указанного правонарушения правоохранители разоблачили безработного, ранее судимого 35-летнего жителя города Лозовая. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму около 1500 гривен.



Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.