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15.02.2018  13:32   

Под Харьковом рецидивист с ножом ворвался в дом пенсионерки

Полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение.


// Нацполиция

Днем 14 февраля в полицию Лозовой обратилась 63-летняя женщина.

Она сообщила, что вечером, открыв дверь отмычкой, в ее дом проник неизвестный мужчина.

Угрожая ножом, злоумышленник забрал велосипед, телевизор и металлические изделия.

В совершении указанного правонарушения правоохранители разоблачили безработного, ранее судимого 35-летнего жителя города Лозовая. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму около 1500 гривен.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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