Главная Новости Криминал и происшествия Двух несовершеннолетних «путешественников» разыскали в Полтаве
15.02.2018  14:29   

Двух несовершеннолетних «путешественников» разыскали в Полтаве

Подростки неделю не ночевали дома.


// Facebook

Оба найденных парня – из Лозовой. 15-летний парень проживает с бабушкой и отцом-инвалидом. Второй подросток, 16 лет, воспитывается в неполной семье - им занимается мать. Также полицейские выяснили, что ранее несовершеннолетние уже уходили из дома.

Установлено, что подростки оставили дом около недели назад. Сейчас работники ювенальной превенции Харьковщины выясняют причины, по которым несовершеннолетние убежали из дома и почему их близкие не обратились за помощью в полицию.

Работники полиции провели с ребятами профилактическую беседу. В отношении родителей решается вопрос о составления административного протокола по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Информация о происшествии также будет направлена ​​в службу по делам детей Лозовского района.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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