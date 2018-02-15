Двух несовершеннолетних «путешественников» разыскали в Полтаве

Подростки неделю не ночевали дома.
Оба найденных парня – из Лозовой. 15-летний парень проживает с бабушкой и отцом-инвалидом. Второй подросток, 16 лет, воспитывается в неполной семье - им занимается мать. Также полицейские выяснили, что ранее несовершеннолетние уже уходили из дома.
Установлено, что подростки оставили дом около недели назад. Сейчас работники ювенальной превенции Харьковщины выясняют причины, по которым несовершеннолетние убежали из дома и почему их близкие не обратились за помощью в полицию.
Работники полиции провели с ребятами профилактическую беседу. В отношении родителей решается вопрос о составления административного протокола по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Информация о происшествии также будет направлена в службу по делам детей Лозовского района.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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