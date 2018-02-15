В Харькове мужчина пытался обокрасть дом

Придя домой, мужчина увидел поврежденное окно своего дома и неизвестного, который начал убегать.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, 15 февраля около 12:00 мужчина вызвал патруль на улицу Заводскую.
В Ремесленном переулке патрульные обнаружили и задержали мужчину, который подходил под описание заявителя. В результате осмотра у задержанного обнаружили бытовые предметы, вероятно принадлежащие заявителю.
Для выяснения всех обстоятельств правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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