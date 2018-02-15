15.02.2018 14:51

В Харькове мужчина пытался обокрасть дом

Придя домой, мужчина увидел поврежденное окно своего дома и неизвестного, который начал убегать.



В Харькове мужчина пытался обокрасть дом



Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, 15 февраля около 12:00 мужчина вызвал патруль на улицу Заводскую.

В Ремесленном переулке патрульные обнаружили и задержали мужчину, который подходил под описание заявителя. В результате осмотра у задержанного обнаружили бытовые предметы, вероятно принадлежащие заявителю.

Для выяснения всех обстоятельств правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.