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15.02.2018  14:51   

В Харькове мужчина пытался обокрасть дом

Придя домой, мужчина увидел поврежденное окно своего дома и неизвестного, который начал убегать.


В Харькове мужчина пытался обокрасть дом

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, 15 февраля около 12:00 мужчина вызвал патруль на улицу Заводскую.

В Ремесленном переулке патрульные обнаружили и задержали мужчину, который подходил под описание заявителя. В результате осмотра у задержанного обнаружили бытовые предметы, вероятно принадлежащие заявителю.

Для выяснения всех обстоятельств правоохранители вызвали на место следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.

Источник:   Патрульная полиция Харькова
 Тэги:  дом, харьков, вор, ограбление, кража
 
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