15.02.2018 15:45

На улице Плехановской поймали автовора

В Харькове патрульные полицейские обнаружили мужчину, подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора.



На улице Плехановской поймали автовора



Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вечером 14 февраля полицейские получили сообщение о краже аккумулятора из автомобиля ВАЗ-21099 на улице Плехановской.

По предварительной информации полиции, заявитель вышел на улицу и увидел, как из его автомобиля неизвестный снимает аккумулятор. На месте патрульные обнаружили мужчину, который подходил под описание заявителя.



Полицейские вызвали следственно-оперативную группу.