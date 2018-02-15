На улице Плехановской поймали автовора

В Харькове патрульные полицейские обнаружили мужчину, подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
ветер: