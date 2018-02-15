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15.02.2018  15:45   

На улице Плехановской поймали автовора

В Харькове патрульные полицейские обнаружили мужчину, подозреваемого в краже автомобильного аккумулятора.


На улице Плехановской поймали автовора
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вечером 14 февраля полицейские получили сообщение о краже аккумулятора из автомобиля ВАЗ-21099 на улице Плехановской.
 
По предварительной информации полиции, заявитель вышел на улицу и увидел, как из его автомобиля неизвестный снимает аккумулятор. На месте патрульные обнаружили мужчину, который подходил под описание заявителя. 
 
Полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Источник:   Патрульная полиция Харькова
 Тэги:  автовор, харьков, аккумулятор
 
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