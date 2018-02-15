15.02.2018 17:15

На Харьковщине двоих воров поймали «на горячем»: полицейский открыл огонь

Вечером 14 февраля в Лозовском районе Харьковской области работники полиции задержали двоих мужчин, которые повредили путевые коробки и похитили два трансформатора.



На Харьковщине двоих воров поймали «на горячем»: полицейский открыл огонь



Как сообщает пресс-служба Южной железной дороги, полицейский применил оружие при задержании подозреваемых.



По их сведениям, при задержании мужчины оказывали сопротивление, из-за чего правоохранитель вынужден был применить оружие.



Подозреваемых в краже и похищенные предметы доставили в Лозовской райотдел.