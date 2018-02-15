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15.02.2018  17:15   

На Харьковщине двоих воров поймали «на горячем»: полицейский открыл огонь

Вечером 14 февраля в Лозовском районе Харьковской области работники полиции задержали двоих мужчин, которые повредили путевые коробки и похитили два трансформатора.


На Харьковщине двоих воров поймали «на горячем»: полицейский открыл огонь
Как сообщает пресс-служба Южной железной дороги, полицейский применил оружие при задержании подозреваемых. 

По их сведениям, при задержании мужчины оказывали сопротивление, из-за чего правоохранитель вынужден был применить оружие.

Подозреваемых в краже и похищенные предметы доставили в Лозовской райотдел.
 
Источник:   Южная железная дорога
 Тэги:  южд, кража, харьков
 
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