В Харькове поймали женщину, которая делала «закладки» наркотиков

37-летняя харьковчанка прятала в разных районах города пакеты с веществом, похожим на наркотическое.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, во время обыска у женщины полицейские изъяли 15 свертков. Предварительно, в пакетах находились спайсы и психотропные вещества PVP.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Изъятые вещества направлены на экспертизу.
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