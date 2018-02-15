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15.02.2018  19:42   

Харьковчанин пытался вывезти наркотики в Россию

В Гоптовке харьковские пограничники обнаружили у украинца вещество, похожее на наркотическое.


Харьковчанин пытался вывезти наркотики в Россию

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, при осмотре пассажиров автобуса, выезжающего в Россию, на жителя Харьковщины среагировала служебная собака. При осмотре вещей у мужчины нашли пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом 17 грамм.

Найденное вместе с владельцем пограничники передали  правоохранителям.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  наркотики, травка, харьков, гоптовка
 
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