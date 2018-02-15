Харьковчанин пытался вывезти наркотики в Россию

В Гоптовке харьковские пограничники обнаружили у украинца вещество, похожее на наркотическое.
Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, при осмотре пассажиров автобуса, выезжающего в Россию, на жителя Харьковщины среагировала служебная собака. При осмотре вещей у мужчины нашли пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом 17 грамм.
Найденное вместе с владельцем пограничники передали правоохранителям.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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