16.02.2018 10:21

На Харьковщине несовершеннолетнего задержали за кражу

В совершении преступления полицейские подозревают 17-летнего парня.



На Харьковщине несовершеннолетнего задержали за кражу



Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, в полицию с заявлением об исчезновении телевизора и газового баллона обратился 38-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что ненадолго выходил из дома, а когда вернулся, вещей в доме уже не было.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 17-летнего местного жителя, который дружил с потерпевшим. Правоохранители установили, что несовершеннолетний причастен еще к одной кражи.



Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.