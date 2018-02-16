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16.02.2018  10:21   

На Харьковщине несовершеннолетнего задержали за кражу

В совершении преступления полицейские подозревают 17-летнего парня.


На Харьковщине несовершеннолетнего задержали за кражу
Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, в полицию с заявлением об исчезновении телевизора и газового баллона обратился 38-летний житель районного центра. Мужчина сообщил, что ненадолго выходил из дома, а когда вернулся, вещей в доме уже не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 17-летнего местного жителя, который дружил с потерпевшим. Правоохранители установили, что несовершеннолетний причастен еще к одной кражи.

Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, харьков, вор
 
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