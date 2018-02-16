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16.02.2018  11:26   

В Харькове горящего дома эвакуировали 22 человека

16 февраля в 1:44 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на Плетнёвском переулке.


В Харькове горящего дома эвакуировали 22 человека
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, из горящего здания было эвакуировано 22 жителя. Общая площадь пожара составляла около 250 кв.м.

В 4:04 пожар был локализован, в 6:43 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, харьков, эвакуация
 
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