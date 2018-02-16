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16.02.2018  13:02   

На Шевченко разбилась «копейка»: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около половины шестого вечера 15 февраля на улице Шевченко, 331Б.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

Водителя и 20-летнего пассажира с места происшествия медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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