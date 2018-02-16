На Шевченко разбилась «копейка»: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около половины шестого вечера 15 февраля на улице Шевченко, 331Б.
Как сообщили в патрульной полиции, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
Водителя и 20-летнего пассажира с места происшествия медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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