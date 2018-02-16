16.02.2018 14:31

Резвый «запорожец» остановил трамваи на Московском проспекте

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



// Патрульная полиция

Авария с участием трамвая произошла 15 февраля около четырех часов дня на Московском проспекте, 28.



Как собщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с трамвайным вагоном, который двигался в попутном направлении.



Полицейские составили административный протокол по статье 124 КУоАП на водителя ЗАЗ.

Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.