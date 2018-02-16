Резвый «запорожец» остановил трамваи на Московском проспекте

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Авария с участием трамвая произошла 15 февраля около четырех часов дня на Московском проспекте, 28.
Как собщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo не придерживался безопасного бокового интервала и столкнулся с трамвайным вагоном, который двигался в попутном направлении.
Полицейские составили административный протокол по статье 124 КУоАП на водителя ЗАЗ.
Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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