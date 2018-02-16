16.02.2018 13:24

ДТП под Чугуевом: погибли четыре человека (ФОТО)

Авария произошла 16 февраля в 9:16 на 532 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле поселка Каменная Яруга.



// Нацполиция

По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановился для ремонта на обочине трассы.

В фуру врезался автомобиль Audi. В результате столкновения иномарка загорелась.

Водитель и три пассажира иномарки – женщины 31, 50, 66 лет – погибли. Личность водителя сейчас устанавливается.

Пассажир Audi – 39-летний житель города Изюм – получил телесные повреждения. Его госпитализировали в харьковскую больницу

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства ДТП.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3.ст 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.