ДТП под Чугуевом: погибли четыре человека (ФОТО)

Авария произошла 16 февраля в 9:16 на 532 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» возле поселка Каменная Яруга.
По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановился для ремонта на обочине трассы.
В фуру врезался автомобиль Audi. В результате столкновения иномарка загорелась.
Водитель и три пассажира иномарки – женщины 31, 50, 66 лет – погибли. Личность водителя сейчас устанавливается.
Пассажир Audi – 39-летний житель города Изюм – получил телесные повреждения. Его госпитализировали в харьковскую больницу
Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства ДТП.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3.ст 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.
Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. С утра ожидается мелкий мокрый снег. После обеда он временно прекратится, а вечером пойдет снова.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля 2018 года, а закончится 4 февраля 2019 года.
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