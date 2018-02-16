16.02.2018 13:45

На Харьковщине мужчина ранил своего знакомого ножом

С ножевым проникающим ранением живота в хирургическое отделение Купянской центральной городской больницы был доставлен 31-летний мужчина.



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На Харьковщине мужчина ранил своего знакомого ножом



Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался 56-летний местный житель. Во время распития спиртных напитков он нанес своему знакомому ножевое ранение в живот.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются.