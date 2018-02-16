Чрезвычайщики рассказали, как тушили врезавшийся в фуру Audi

Спасатели потушили загоревшиеся в результате ДТП автомобили и изъяли из искореженной легковушки тела погибших.
Напомним, утром 16 февраля возле села Каменная Яруга автомобиль «AUDI 100» столкнулся с припаркованным на обочине дороги грузовиком «VOLVO». В результате столкновения погибли 4 пассажира легковушки, еще 1 пострадал, а также произошло возгорание моторного отсека.
Еще до прибытия спасателей проезжавшие водители, которые стали свидетелями аварии, вытащили пострадавшего из горящего авто и передали его медикам скорой.
Они также оттащили легковушку от фуры, нагруженной пеллетами, и начали тушить огонь огнетушителями. Благодаря их действиям пожар не успел распространиться на всю площадь авто и на горючий груз фуры.
Визуально обследовав место происшествия, спасатели установили, что моторный отсек AUDI горел на площади 1 кв.м. Также происходил пожар и под полуприцепом VOLVO. Там огонь охватил площадь в 2 кв.м.
Подав на тушение огня пожарный ствол, пожарные в 9:40 ликвидировали его.
Затем с помощью спасательного гидравлического инструмента они деблокировали тела 3 погибших из искореженного легковушки. Тело 4-го погибшего лежало на обочине дороги.
На месте происшествия работало 8 сотрудников ДСНС и 2 единицы спасательной техники.
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