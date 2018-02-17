17.02.2018 13:25

Руководитель харьковского погранотряда организовал «зеленый коридор» для террористов «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Харьковского пограничного отряда, который планировал «трудоустроиться» в фейковых структурах террористической организации «ЛНР».



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что один из заместителей начальника Харьковского пограничного отряда организовал механизм получения с граждан денег за не внесение информации о пересечении границы в ведомственной базы данных. Полковник привлек к противоправной деятельности других военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы.



В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали получение должностным лицом пятисот долларов США за нелегальную переправку через границу гражданки РФ. По информации спецслужбы полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации "ЛНР", планируя получить руководящую должность в фейковых "Министерстве государственной безопасности".



Правоохранители задержали заместителя начальника пограничного отряда в Харькове вблизи места проживания, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следователи квалифицируют действия пограничника по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, а также по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступлений.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.



Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО и во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и подразделением внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.