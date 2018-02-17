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17.02.2018  15:37   

Пожар в гаражах на Рогани (ВИДЕО)

Вечером пятницы спасатели ликвидировали пожар в гаражном кооперативе.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативена улице Тархова, 13 поступило 16 февраля в 17:35.

На тушение пожара прибыли пожарные из двух пожарно-спасательных частей Индустриального района Харькова на 3 автоцистернах и в составе 18 человек личного состава.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс №111, а также автомобиль ВАЗ 2106, находился внутри гаража. Общая площадь горения составила 45 кв.м.

Вплотную к боксу, где возник пожар, находились такие же гаражи. Огонь частично успел перекинуться на соседний гараж, но повредил только утеплитель на площади 2 кв.м. Одновременно с тушением пожара спасатели стали на защиту других гаражных помещений, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на весь гаражный комплекс и спасти автомобили из соседних боксов.

В 18:05 пожар был локализован, и в 19:20 ликвидирован.

В результате пожара пострадал мужчина 1987 года рождения. Бригадой скорой помощи был госпитализирован в ожоговый центр с ожогами рук и ног I-II ступеней.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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