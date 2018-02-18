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18.02.2018  13:51   

Под Харьковом горел многоквартирный дом, погибли три человека (ФОТО)

Во время пожара спасатели эвакуировали 50 человек.


// ГСЧС

17 февраля в 21:16 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Шевченко города Валки.

На тушение выезжало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС 59-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Валки в составе 2-х отделений на автоцистернах.

На момент прибытия подразделения горели домашние вещи и перегородки в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 30 кв.м.

Жильцами дома до прибытия спасателей на место пожара были спасены и переданы в скорой помощи двух пострадавших.

Спасатели поспешили на помощь и вывели на свежий воздух 50 жителей дома, из них 6 детей.

В результате пожара пострадали три человека – 55-летний владелец квартиры, где возник пожар, и два его товарища 44-х и 60-ти лет. Их госпитализировали в Валковскую районную больницу с диагнозом алкогольное опьянение и отравление угарным газом.

Также в квартире, где возник пожар, пожарные обнаружили тела двух погибших 50-летних мужчин.

Пожар был локализован в 22:16, а в 23:15 ликвидирован полностью.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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