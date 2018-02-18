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18.02.2018  19:30   

Под Харьковом обстреляли скорую

Полиция проверяет информацию о применении оружия в Дергачевском районе.


// Podrobnosti.ua

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Нацполиции.

16 февраля в 20.43 в дежурную часть Дергачевского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Он рассказал о том, что при выезде медиков на место вызова мужчина, который якобы требовал госпитализации, начал буянить.

Установлено, что жительница поселка Солоницевка вызвала скорую для своего мужа, которому стало плохо. Во время разговора с медицинскими работниками 50-летний «пациент» пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках. Направив оружие на фельдшера, мужчина попросил оставить его жилище. После того, как медики вышли из дома и скорая тронулась, они услышали выстрел.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Следствие продолжается.

В центре экстренной медицины рассказали свою версию события.

«16 февраля  бригада выехала на вызов, на первый взгляд, ничего особенного: человек, 50 лет, алкогольное отравление, жена вызвала скорую. Прибыли на место, и начались "приключения". Пострадавший отказался контактировать с нами, зато прихватил заряженное ружье и начал угрожать ликарю.И здесь мы поняли, что словом "безопасно" не пахнет. Быстро покинули помещение, а в спину раздавались выстрелы. Сразу доложили старшему врачу, вызвали полицию. Полиции также досталось - хозяин дома спустил собак. Хорошо, что все остались живы», – говорится в сообщении.

Тэги:  выстрел, скорая помощь, полиция, харьков
 
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