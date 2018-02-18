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18.02.2018  19:37   

В метро на рельсы упал ребенок

Инцидент произошел на станции Исторический музей.


// Мир метро

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«В 16:34 на станции Исторический музей пацан лет девяти упал на рельсы. Предварительно - закружилась голова. Слава Богу - было это в интервале между приходами поездов. Пацана оперативно подняли с рельсов. Предварительно - ушиб грудной клетки, а почему упал - вроде бы голова закружилась. Повезли в неотложку, чтобы внимательно обследовать», – написал он.

Тэги:  упал на рельсы, метро, харьков
 
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