18.02.2018 19:37

В метро на рельсы упал ребенок

Инцидент произошел на станции Исторический музей.



// Мир метро

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.



«В 16:34 на станции Исторический музей пацан лет девяти упал на рельсы. Предварительно - закружилась голова. Слава Богу - было это в интервале между приходами поездов. Пацана оперативно подняли с рельсов. Предварительно - ушиб грудной клетки, а почему упал - вроде бы голова закружилась. Повезли в неотложку, чтобы внимательно обследовать», – написал он.