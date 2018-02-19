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19.02.2018  10:27   

На ХТЗ пытались ограбить маршрутку

Инцидент произошел на конечной остановке у станции метро «Индустриальная».


// Харьков транспортный

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«В 15:30 на конечной 252 маршрутки у метро Пролетарской (сейчас «Индустриальная». – прим. ред.) была попытка ограбить водителя. Нападавших было двое. В салоне завязалась потасовка с участием неравнодушных пассажиров. Один из злоумышленников таки сбежал, но второго таки скрутили и держали в запертом автобусе до приезда полиции. Сбежавшего вроде бы как ищут. Вроде бы как. Если найдут - думаю, отчитаются», – написал он.

Тэги:  ограбление, маршрутка, харьков
 
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