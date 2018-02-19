19.02.2018 10:27

На ХТЗ пытались ограбить маршрутку

Инцидент произошел на конечной остановке у станции метро «Индустриальная».



// Харьков транспортный

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.



«В 15:30 на конечной 252 маршрутки у метро Пролетарской (сейчас «Индустриальная». – прим. ред.) была попытка ограбить водителя. Нападавших было двое. В салоне завязалась потасовка с участием неравнодушных пассажиров. Один из злоумышленников таки сбежал, но второго таки скрутили и держали в запертом автобусе до приезда полиции. Сбежавшего вроде бы как ищут. Вроде бы как. Если найдут - думаю, отчитаются», – написал он.