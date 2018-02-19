19.02.2018 12:28

Мужчина, которого не пустили в клуб, решил заминировать заведение (ФОТО)

Харьковская милиция задержала мужчину за ложное сообщение о заминировании клуба.



// Нацполиция

Информация о происшествии поступила около одиннадцати часов вечера субботы, 17 февраля.

Правоохранители эвакуировали 75 человек, провели осмотр помещений клуба общей площадью около 500 кв. метров. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские обнаружили.



В совершении данного уголовного преступления полиция разоблачила 30-летнего харьковчанина. Он объяснил следователям, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Работники не впустили его в кафе, поэтому он решил позвонить в полицию и сообщить о его заминировании.



Следователи Холодногорского отдела полиции открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.