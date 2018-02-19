Мужчина, которого не пустили в клуб, решил заминировать заведение (ФОТО)

Харьковская милиция задержала мужчину за ложное сообщение о заминировании клуба.
Информация о происшествии поступила около одиннадцати часов вечера субботы, 17 февраля.
Правоохранители эвакуировали 75 человек, провели осмотр помещений клуба общей площадью около 500 кв. метров. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские обнаружили.
В совершении данного уголовного преступления полиция разоблачила 30-летнего харьковчанина. Он объяснил следователям, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Работники не впустили его в кафе, поэтому он решил позвонить в полицию и сообщить о его заминировании.
Следователи Холодногорского отдела полиции открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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