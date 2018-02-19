На Харьковщине во время обыска у женщины нашли запасы наркотиков ее сожителя

В ходе санкционированного обыска домовладения жительницы города Изюм работники полиции обнаружили 330 грамм сухого вещества, похожего на наркотическое, а также четыре шприца с остатками опия. Полицейские изъяли полимерные бутылки с наслоением вещества темно-коричневого цвета и принадлежности для изготовления опия.
По информации отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, наркотики для собственного употребления хранил 39-летний сожитель женщины.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
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