Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине во время обыска у женщины нашли запасы наркотиков ее сожителя
19.02.2018  13:15   

На Харьковщине во время обыска у женщины нашли запасы наркотиков ее сожителя

В ходе санкционированного обыска домовладения жительницы города Изюм работники полиции обнаружили 330 грамм сухого вещества, похожего на наркотическое, а также четыре шприца с остатками опия. Полицейские изъяли полимерные бутылки с наслоением вещества темно-коричневого цвета и принадлежности для изготовления опия.


police.kharkov

По информации отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, наркотики для собственного употребления хранил 39-летний сожитель женщины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, харьков, обыск
 
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