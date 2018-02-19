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19.02.2018  15:15   

На Харьковщине мужчина напал с ножом на своих односельчан

В совершении преступления полицейские подозревают 24-летнего жителя поселка Коротич.


police.kharkov
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, сообщение о происшествии поступило 18 февраля.
 
Установлено, что в тот вечер к пострадавшим подошел нетрезвый односельчанин. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес односельчанам ножевые ранения кухонным ножом, который имел при себе.
 
На данный момент 40-летний житель поселка Коротич с резаной раной шеи находится в отделение реанимации харьковской больнице. Его состояние здоровья медики оценивают как средней тяжести. Другой пострадавший с ранением кисти после оказания медицинской помощи отпущен домой.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нападение, харьков
 
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