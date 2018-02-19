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19.02.2018  16:19   

Заперли в комнате и мороли голодом: в Харькове мать бросила своих детей

Все это время дети находились в квартире вместе с бабушкой и дедушкой, которые злоупотребляют спиртным.


police.kharkov
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 19 февраля около 9:00 утра наряд полиции выехал на сообщение о ссоре в семье. Прибыв на вызов, полицейские выяснили, что драку устроили 60-летние мужчина и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ними в квартире были еще две девочки 4 и 6 лет. Как пишет у себя на странице в Facebook Ляна Теремкова, девочки были заперты в комнате и три дня их не кормили. Также у девочек есть 11-летний брат, которого соседи забрали к себе на время.
 
По словам соседей, мать детей не появлялась дома уже два дня. Она постоянно их оставляет на несколько дней с дедушкой и бабушкой, которые злоупотребляют спиртными напитками и ссорятся между собой.
 
Врачи диагностировали у детей удовлетворительное состояние здоровья. Их временно поместили в больницу к моменту установления местонахождения их матери.
 
Относительно бабушки и дедушки полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).Мать также будет привлечена к ответственности.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дети, харьков
 
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