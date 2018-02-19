В Харькове рецидивист ограбил квартиру

46-летний рецидивист ночью проник в квартиру женщины и под угрозой применения физического насилия завладел ее имуществом. Общая сумма материального ущерба составляет свыше 30 000 гривен.
Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, происшествие произошло в Киевском районе города. Около 3:00 ночи мужчина постучал в дверь квартиры, которую снимала 23-летняя потерпевшая. Когда девушка открыла дверь, вор проник в помещение. Угрожая потерпевшей применением физического насилия, мужчина завладел ее мобильным телефоном, деньгами и ноутбуком.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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