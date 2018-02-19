Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове рецидивист ограбил квартиру
19.02.2018  19:00   

В Харькове рецидивист ограбил квартиру

46-летний рецидивист ночью проник в квартиру женщины и под угрозой применения физического насилия завладел ее имуществом. Общая сумма материального ущерба составляет свыше 30 000 гривен.


police.kharkov

Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, происшествие произошло в Киевском районе города. Около 3:00 ночи мужчина постучал в дверь квартиры, которую снимала 23-летняя потерпевшая. Когда девушка открыла дверь, вор проник в помещение. Угрожая потерпевшей применением физического насилия, мужчина завладел ее мобильным телефоном, деньгами и ноутбуком.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  рецидивист, ограбление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Власть На Харьковщине 19-летний рецидивист получил шестую судимость 25.10 Криминал и происшествия Харьковские патрульные задержали рецидивиста 24.10 Криминал и происшествия Под Харьковом рецидивист напал на пенсионерку
 
 

Видео

Километровые очереди фур на Гоптовке. На таможне перевозчикам советуют в ближайшее время ехать через Плетеневку
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 