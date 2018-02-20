20.02.2018 10:24

Под Харьковом сгорел мужчина

Во время ликвидации пожара в частном доме обнаружено тело погибшего мужчины.



// ГСЧС

О пожаре в частном жилом доме села Канцедаливка Купянского района сообщили в час дня 19 февраля.



Когда на тушение прибыли районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС и подразделение ведомственной пожарной охраны «Укрзалiзницi», в деревянном доме горело перекрытие и стена дома на площади 40 кв.м.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины 1990 года рождения.



Буквально за 10 минут пожар был локализован. Еще три часа пожарные разбирали обгоревшие конструкции дома и проливали скрытые очаги тления древесины.

По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

По словам соседей, погибший вел антисоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками.