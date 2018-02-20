20.02.2018 11:40

На Карповке из-за короткого замыкания чуть не сгорел дом

Спасатели ликвидировали пожар на крыше дома площадью 150 квадратных метров.



// ГСЧС

В половине седьмого утра 20 февраля спасателям сообщили о пожаре в одноэтажном четырехквартирном жилом доме на улице Карповской.

Было сказано, что огонь распространился на большую площадь крыши.



На тушение выехало семь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, а также учебное подразделение курсантов Национального университета гражданской защиты Украины.

На месте пожарные выяснили, что очаг возгорание находится в одной из квартир дома, откуда огонь перекинулся на деревянную крышу. Также огонь повредил две нежилые квартиры дома.



За час спасателям удалось локализовать пожар. Далее проводились работы по ликвидации отдельных очагов пожара, разбор конструкций. Окончательно пожар ликвидирован в начале десятого утра.

Жители дома не пострадали. Всего в ликвидации пожара были задействованы 8 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава ГСЧС.



По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.