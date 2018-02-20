Неизвестные вырубали деревья возле многоэтажки на Салтовке (ФОТО)

Случай вероятно незаконной вырубки деревьев обнаружили патрульные.
Днем 18 февраля патрульных вызвали на улицу Героев Труда на заявление о незаконном уничтожении зеленых насаждений.
По указанному адрeсу полицeйские увидели мужчин, которые рубили деревья и грузили древесину в автомобиль.
Разрешительных документов на вырубку у них не было. Поэтому для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Обстоятельства происшествия выяснит следствие.
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Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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