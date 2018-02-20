20.02.2018 12:00

Неизвестные вырубали деревья возле многоэтажки на Салтовке (ФОТО)

Случай вероятно незаконной вырубки деревьев обнаружили патрульные.



// Патрульная полиция

Днем 18 февраля патрульных вызвали на улицу Героев Труда на заявление о незаконном уничтожении зеленых насаждений.



По указанному адрeсу полицeйские увидели мужчин, которые рубили деревья и грузили древесину в автомобиль.



Разрешительных документов на вырубку у них не было. Поэтому для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обстоятельства происшествия выяснит следствие.