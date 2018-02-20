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20.02.2018  12:00   

Неизвестные вырубали деревья возле многоэтажки на Салтовке (ФОТО)

Случай вероятно незаконной вырубки деревьев обнаружили патрульные.


// Патрульная полиция

Днем 18 февраля патрульных вызвали на улицу Героев Труда на заявление о незаконном уничтожении зеленых насаждений.

По указанному адрeсу полицeйские увидели мужчин, которые рубили деревья и грузили древесину в автомобиль.

Разрешительных документов на вырубку у них не было. Поэтому для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Обстоятельства происшествия выяснит следствие.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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