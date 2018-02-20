Харьковчанин изготовлял с своей квартире наркотики

С 18 на 19 февраля патрульным поступил вызов об изготовлении наркотических веществ в одной из квартир на улице Плиточной.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: