Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин изготовлял с своей квартире наркотики
20.02.2018  12:45   

Харьковчанин изготовлял с своей квартире наркотики

С 18 на 19 февраля патрульным поступил вызов об изготовлении наркотических веществ в одной из квартир на улице Плиточной.


kharkivpolice
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
 
Прибывшим по указанному адресу патрульным, двери  открыл хозяин квартиры. Мужчина дал согласие полицейским на осмотр комнат, в результате чего правоохранители обнаружили пластиковые бутылки и шприцы с жидкостью коричневого цвета похожей на наркотические вещества.
 
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  наркотики, харьков, патрульные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия На Харьковщине во время обыска у женщины нашли запасы наркотиков ее сожителя 15.02 Криминал и происшествия Харьковчанин пытался вывезти наркотики в Россию 15.02 Криминал и происшествия В Харькове поймали женщину, которая делала «закладки» наркотиков
 
 

Видео

В 2018 году ж/д билеты подорожают на 24%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 