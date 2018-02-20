20.02.2018 12:45

Харьковчанин изготовлял с своей квартире наркотики

С 18 на 19 февраля патрульным поступил вызов об изготовлении наркотических веществ в одной из квартир на улице Плиточной.



kharkivpolice

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшим по указанному адресу патрульным, двери открыл хозяин квартиры. Мужчина дал согласие полицейским на осмотр комнат, в результате чего правоохранители обнаружили пластиковые бутылки и шприцы с жидкостью коричневого цвета похожей на наркотические вещества.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу полиции.