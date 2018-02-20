20.02.2018 13:29

Пенсионер ошибочно обвинил в краже племянника

Установить истину помогла видеокамера на банкомате.



// Нацполиция

Недавно в дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратился 64-летний пенсионер и сообщил о том, что с его банковской карты пропали деньги в сумме 3500 гривен. Мужчина предположил, что это мог сделать его племянник.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что родственник заявителя не имел никакого отношения к краже.

Причастным к совершению преступления оказался 62-летний житель поселка Андреевка – знакомый заявителя. Как выяснилось, тот иногда приходил к потерпевшему и помогал по хозяйству.



Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что на преступление пошел из-за тяжелого материального положения.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.



Следственные действия продолжаются.