Пенсионер ошибочно обвинил в краже племянника

Установить истину помогла видеокамера на банкомате.
Недавно в дежурную часть Балаклейского отдела полиции обратился 64-летний пенсионер и сообщил о том, что с его банковской карты пропали деньги в сумме 3500 гривен. Мужчина предположил, что это мог сделать его племянник.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что родственник заявителя не имел никакого отношения к краже.
Причастным к совершению преступления оказался 62-летний житель поселка Андреевка – знакомый заявителя. Как выяснилось, тот иногда приходил к потерпевшему и помогал по хозяйству.
Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что на преступление пошел из-за тяжелого материального положения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Следственные действия продолжаются.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: