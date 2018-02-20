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20.02.2018  13:45   

На Харьковщине пытались ограбить склад

Рецидивистов поймали «на горячем» сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции.


police.kharkov
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в дежурную часть поступило сообщение от 50-летнего местного жителя. Мужчина заявил, что с фасада его складского помещения неизвестные украли металлические листы весом около 100 кг.
 
Работники уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых задержали двоих мужчин во время очередной попытки кражи металлических изделий из того же состава.
 
Имущество, которое воры похитили ранее, они сдали в пункт приема металлолома. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1000 гривен.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (кража и покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  склад, харьков
 
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