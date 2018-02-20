Под Харьковом снова незаконно рубили деревья

Сотрудники полиции Первомайского района уличили троих жителей области в незаконной порубке деревьев.
Правоохранители задержали на месте происшествия 26-летнего и 23-летнего жителей города Новая Водолага и 24-летнего жителя Нововодолажского района, которые осуществляли незаконную порубку деревьев.
Полицейские обнаружили 13 спилов деревьев акации, изъяли две бензопилы, автомобиль КамАЗ и древесину. Грузовик помещен на штрафплощадку Первомайского отдела полиции.
Следователем Первомайского ОП открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно добытого.
Продолжается досудебное расследование.
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Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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