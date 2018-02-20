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20.02.2018  13:58   

Под Харьковом снова незаконно рубили деревья

Сотрудники полиции Первомайского района уличили троих жителей области в незаконной порубке деревьев.


// Нацполиция

Правоохранители задержали на месте происшествия 26-летнего и 23-летнего жителей города Новая Водолага и 24-летнего жителя Нововодолажского района, которые осуществляли незаконную порубку деревьев.

Полицейские обнаружили 13 спилов деревьев акации, изъяли две бензопилы, автомобиль КамАЗ и древесину. Грузовик помещен на штрафплощадку Первомайского отдела полиции.

Следователем Первомайского ОП открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно добытого.

Продолжается досудебное расследование.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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