20.02.2018 13:58

Под Харьковом снова незаконно рубили деревья

Сотрудники полиции Первомайского района уличили троих жителей области в незаконной порубке деревьев.



// Нацполиция

Правоохранители задержали на месте происшествия 26-летнего и 23-летнего жителей города Новая Водолага и 24-летнего жителя Нововодолажского района, которые осуществляли незаконную порубку деревьев.



Полицейские обнаружили 13 спилов деревьев акации, изъяли две бензопилы, автомобиль КамАЗ и древесину. Грузовик помещен на штрафплощадку Первомайского отдела полиции.



Следователем Первомайского ОП открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно добытого.



Продолжается досудебное расследование.