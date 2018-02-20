Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины орденов и медалей

Утром 20 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» харьковскими таможенниками были обнаружены ордена и медали времен Второй мировой войны.
Украинец, который ехал в Россию на собственном автомобиле, в ходе устного декларирования заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины предметов.
Однако при проведении таможенного контроля, с учетом информации правоохранительных органов, в карманах куртки мужчины были обнаружены ордена и медали времен Второй мировой войны в количестве 73 единицы и 9 орденских книжек.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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