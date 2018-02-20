20.02.2018 15:30

Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины орденов и медалей

Утром 20 февраля в пункте пропуска «Гоптовка» харьковскими таможенниками были обнаружены ордена и медали времен Второй мировой войны.



// ГФС

Украинец, который ехал в Россию на собственном автомобиле, в ходе устного декларирования заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины предметов.

Однако при проведении таможенного контроля, с учетом информации правоохранительных органов, в карманах куртки мужчины были обнаружены ордена и медали времен Второй мировой войны в количестве 73 единицы и 9 орденских книжек.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.