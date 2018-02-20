В Харькове мужчина обокрал шиномонтаж

Сейчас делом занимаются следователи.
20 февраля в половине пятого утра во время патрулирования на улице Академика Белецкого полицейские заметили мужчину, который, увидев правоохранителей, бросил рюкзак и начал убегать. Патрульные догнали гражданина.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции харьковской области, в результате поверхностной проверки в рюкзаке полицейские обнаружили вещи (вентели, грузики, пластыри и другие предметы для ремонта), которые вероятно были похищены из шиномонтажа, находящегося неподалеку.
Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
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Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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