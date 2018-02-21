Во флигеле родительского дома сгорел мужчина

Причина возникновения пожара устанавливается.
Около одиннадцати часов вечера 20 февраля стасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения по ул. Челюскина, в поселке Новая Водолага.
Соседи рассказали, что там горит двухэтажный флигель, в котором должен быть человек.
На тушение выезжал дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС на 2-х автоцистернах и в составе 6 человек личного состава.
На момент прибытия спасателей горел второй (жилой) этаж здания. Огнем были охвачены две комнаты и крыша на площади 40 кв.м.
Во время тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили тело 55-летнего сына владельца домовладения.
Пожарные локализовали огонь в течение 10 минут, не дав ему распространиться на жилой одноэтажный дом, стоявший на расстоянии трех метров.
Через три часа пожар был потушен окончательно. Причина его возникновения устанавливается.
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