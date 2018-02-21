Главная Новости Криминал и происшествия На выезде в Старый Салтов – ДТП с пострадавшими (ФОТО)
21.02.2018  11:14   

На выезде в Старый Салтов – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Авария произошла около 21.40 20 февраля на окружной дороге (недалеко выезда с Салтовского Шоссе).


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили ГАЗ 3302-14, Peugeot 309 и Daewoo Lanos, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших в результате происшествия водителей автомобиля ГАЗ и Peugeot медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Власть В Харькове пьяный водитель пытался дать взятку полицейским 16.02 Криминал и происшествия Резвый «запорожец» остановил трамваи на Московском проспекте 16.02 Криминал и происшествия ДТП под Чугуевом: погибли четыре человека (ФОТО)
 
 

Видео

В 2018 году ж/д билеты подорожают на 24%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 