На выезде в Старый Салтов – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Авария произошла около 21.40 20 февраля на окружной дороге (недалеко выезда с Салтовского Шоссе).
Там столкнулись автомобили ГАЗ 3302-14, Peugeot 309 и Daewoo Lanos, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавших в результате происшествия водителей автомобиля ГАЗ и Peugeot медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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