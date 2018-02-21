21.02.2018 11:14

На выезде в Старый Салтов – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Авария произошла около 21.40 20 февраля на окружной дороге (недалеко выезда с Салтовского Шоссе).



// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили ГАЗ 3302-14, Peugeot 309 и Daewoo Lanos, сообщили в патрульной полиции.



Пострадавших в результате происшествия водителей автомобиля ГАЗ и Peugeot медики госпитализировали в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.