На Харьковщине мужчина воткнул знакомому нож в сердце

Тяжкое преступление совершил житель села Тарановка.
В дежурную часть Змиевского отдела полиции обратился местный житель. Он рассказал, что обнаружил тело мужчины с ножевым ранением.
Розыскные мероприятия показали, что преступлении совершил 39-летний ранее судимый житель района.
Как было установлено, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: