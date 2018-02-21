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21.02.2018  12:01   

На Харьковщине мужчина воткнул знакомому нож в сердце

Тяжкое преступление совершил житель села Тарановка.


// Нацполиция

В дежурную часть Змиевского отдела полиции обратился местный житель. Он рассказал, что обнаружил тело мужчины с ножевым ранением.

Розыскные мероприятия показали, что преступлении совершил 39-летний ранее судимый житель района.

Как было установлено, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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