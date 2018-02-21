21.02.2018 12:01

На Харьковщине мужчина воткнул знакомому нож в сердце

Тяжкое преступление совершил житель села Тарановка.



// Нацполиция

В дежурную часть Змиевского отдела полиции обратился местный житель. Он рассказал, что обнаружил тело мужчины с ножевым ранением.

Розыскные мероприятия показали, что преступлении совершил 39-летний ранее судимый житель района.



Как было установлено, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.