Главная Новости Криминал и происшествия Нервный пешеход с пакетом оказался аккумуляторным вором
21.02.2018  12:30   

Нервный пешеход с пакетом оказался аккумуляторным вором

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно причастного к краже аккумулятора.


// Патрульная полиция

Вечером 20 февраля возле станции мeтро «Тракторный завод» внимание полицейских привлек мужчина с пакетом в руках, который заметно нервничал.

Патрульные решили провести поверхностный осмотр и увидели в пакете мужчины гаечные ключи, мeталлический крюк и автомобильный аккумулятор.

В это же время правоохранители получили сообщение о том, что рядом с ними произошла кража аккумулятора из автомобиля

Для выяснения всех обстоятельств и провeдeння соответствующих следственных действий патрульные вызвали следственно-опeративную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Со стены частного дома украли кондиционер 20.02 Криминал и происшествия Пенсионер ошибочно обвинил в краже племянника 19.02 Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина обокрал знакомую
 
 

Видео

В 2018 году ж/д билеты подорожают на 24%
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 