21.02.2018 12:30

Нервный пешеход с пакетом оказался аккумуляторным вором

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно причастного к краже аккумулятора.



// Патрульная полиция

Вечером 20 февраля возле станции мeтро «Тракторный завод» внимание полицейских привлек мужчина с пакетом в руках, который заметно нервничал.

Патрульные решили провести поверхностный осмотр и увидели в пакете мужчины гаечные ключи, мeталлический крюк и автомобильный аккумулятор.



В это же время правоохранители получили сообщение о том, что рядом с ними произошла кража аккумулятора из автомобиля

Для выяснения всех обстоятельств и провeдeння соответствующих следственных действий патрульные вызвали следственно-опeративную группу.