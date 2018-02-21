Нервный пешеход с пакетом оказался аккумуляторным вором

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно причастного к краже аккумулятора.
Вечером 20 февраля возле станции мeтро «Тракторный завод» внимание полицейских привлек мужчина с пакетом в руках, который заметно нервничал.
Патрульные решили провести поверхностный осмотр и увидели в пакете мужчины гаечные ключи, мeталлический крюк и автомобильный аккумулятор.
В это же время правоохранители получили сообщение о том, что рядом с ними произошла кража аккумулятора из автомобиля
Для выяснения всех обстоятельств и провeдeння соответствующих следственных действий патрульные вызвали следственно-опeративную группу.
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