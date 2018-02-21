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21.02.2018  13:01   

Со стены частного дома украли кондиционер

Злоумышленник демонтировал с дома кондиционер и похитил из него запчасти для последующей продажи.


// Нацполиция

В полицию обратился житель Шевченковского района. Он рассказал, что неизвестные похитили внешний блок кондиционера с его частного дома.

По подозрению в совершении данного правонарушения оперативники задержали 33-летнего ранее судимого харьковчанина.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские устанавливаютя причастность злоумышленника к совершению других аналогичных преступлений.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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