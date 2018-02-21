Со стены частного дома украли кондиционер

Злоумышленник демонтировал с дома кондиционер и похитил из него запчасти для последующей продажи.
В полицию обратился житель Шевченковского района. Он рассказал, что неизвестные похитили внешний блок кондиционера с его частного дома.
По подозрению в совершении данного правонарушения оперативники задержали 33-летнего ранее судимого харьковчанина.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время полицейские устанавливаютя причастность злоумышленника к совершению других аналогичных преступлений.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: