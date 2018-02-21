21.02.2018 13:20

На Харьковщине мужчина забил до смерти мать

За совершение преступления полицейские задержали 34-летнего жителя села Гогино.



police.kharkov

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 20 февраля в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о семейной ссоре между матерью и сыном. В доме правоохранители обнаружили следы убийства.

Полицейские выяснили, что накануне трагедии между сыном и его матерью возникла ссора. О конфликте, а также о том, что сын угрожал ей физической расправой, женщина сообщила своей подруге. На следующий день она позвонила знакомой, однако трубку взял сын погибшей. Мужчина утверждал, что его мать уехала в Харьков по делам. Однако она ему не поверила и сообщила о происшествии оператору службы «102».

Оказалось, что мужчина забил 73-летнюю пенсионерку до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.