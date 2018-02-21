Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина забил до смерти мать
21.02.2018  13:20   

На Харьковщине мужчина забил до смерти мать

За совершение преступления полицейские задержали 34-летнего жителя села Гогино.


police.kharkov
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 20 февраля в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о семейной ссоре между матерью и сыном. В доме правоохранители обнаружили следы убийства.
 
Полицейские выяснили, что накануне трагедии между сыном и его матерью возникла ссора. О конфликте, а также о том, что сын угрожал ей физической расправой, женщина сообщила своей подруге. На следующий день она позвонила знакомой, однако трубку взял сын погибшей. Мужчина утверждал, что его мать уехала в Харьков по делам. Однако она ему не поверила и сообщила о происшествии оператору службы «102».
 
Оказалось, что мужчина забил 73-летнюю пенсионерку до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе.
 
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Следствие продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.02 Власть Сын, забивший до смерти мать, которая спасла его от тюрьмы, предстанет перед судом 13.02 Власть С молотком за самогоном: прокуратура направила в суд обвинительный акт убийцы соседки 09.02 Криминал и происшествия «Гостеприимный» хозяин убил собутыльника топориком для мяса
 
 

Видео

На сессии горсовета депутаты решили ряд социальных проблем горожан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 