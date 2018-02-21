Задержан серийный похититель канализационных люков

На счету 49-летнего рецидивиста 19 эпизодов преступлений данного вида.
Злоумышленник промышлял кражами крышек люков на территории Индустриального района.
Полицейские задержали мужчину во время совершения очередного преступления. Вещественное доказательство изъято.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователем открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Следствие продолжается.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: