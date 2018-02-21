Главная Новости Криминал и происшествия Задержан серийный похититель канализационных люков
21.02.2018  13:31   

Задержан серийный похититель канализационных люков

На счету 49-летнего рецидивиста 19 эпизодов преступлений данного вида.


// Нацполиция

Злоумышленник промышлял кражами крышек люков на территории Индустриального района.

Полицейские задержали мужчину во время совершения очередного преступления. Вещественное доказательство изъято.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, люк, полиция, харьков
 
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