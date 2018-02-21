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21.02.2018  14:27   

Автомобиль инкассаторов попал в аварию (ФОТО)

Авария произошла 20 февраля около 11:30 на проспекте Тракторостроителей, 1-А.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля Volkswagen Т-5 при выезде с автозаправочной станции не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по проспекту Тракторостроителей.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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