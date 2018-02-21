21.02.2018 14:27

Автомобиль инкассаторов попал в аварию (ФОТО)

Авария произошла 20 февраля около 11:30 на проспекте Тракторостроителей, 1-А.



// Патрульная полиция

Столкновение произошло из-за того, что водитель автомобиля Volkswagen Т-5 при выезде с автозаправочной станции не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ, который двигался по проспекту Тракторостроителей.



Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем вину водителя определит суд.